Schaaktafels op het Weldoenersplein in Schaarbeek zijn feestelijk ingehuldigd: “We willen ons ook tot vrouwen richten” JMBB

31 augustus 2020

18u16 0 Brussel Op het Weldoenersplein in Schaarbeek zijn afgelopen zaterdag vier schaaktafels feestelijk ingehuldigd.

Drie jaar geleden begonnen de plannen voor schaaktafels op het Weldoenersplein door het buurtcomité. Het werd een werk van lange adem, legt Pieter-Johannes uit, een van de initiatiefnemers. “We hadden zelf wel al wat schaaktafels gebouwd, maar dat was telkens à l’improviste. Uiteindelijk zijn we met iets meer dan honderd handtekeningen richtingen het gemeentebestuur gestapt, maar toen bleek het Weldoenersplein geklasseerd te zijn, waardoor we ook een stedenbouwkundige vergunning moesten aanvragen bij het gewest. Het was niet makkelijk om te realiseren, maar het is gelukt.” Het collectief Bruocselle by Prométhéa hoestte zo'n 11.000 euro op voor het project.

Kebab

Het idee kwam er niet alleen uit enthousiasme voor het schaakspel, maar ook door de staat van het plein. “We merkten dat het mooie Weldoenersplein wat verloederd was. Het werd vooral nog gebruikt om de tram te nemen. Dat werkt asociaal gedrag in de hand. Onze tafels kunnen nu de sociale controle en ontmoetingen bevorderen, want de schaaktafels hoeven natuurlijk niet alleen voor schaakspelletje gebruikt te worden.”

Vorige zomer organiseerde Pieter-Johannes samen met de andere initiatiefnemers al schaaktoernooien. “We hebben vorig jaar ook een toernooi voor jongeren geïnstalleerd, met een kebab als symbolische hoofdprijs. We merken dat veel jongeren geïnteresseerd zijn, maar nu willen we ons ook tot vrouwen richten. Het schaken is nogal een mannengebeuren.”