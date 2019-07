Scar, Zazu, Nala en Simba in de nieuwe Lion King zijn een klein beetje Brussels SZM

19 juli 2019

17u23 0 Brussel De Brusselse Amaury Coljon (29) was één van de 130 artiesten die heeft meegewerkt aan de 3D- animatie van de remake van The Lion King. Hij heeft Scar, Zazu, Nala en de volwassen Simba tot leven gebracht.

De jonge Brusselaar vertelde eerder deze week aan La DH hoe het hele proces verliep. “We moesten urenlang naar natuurdocumentaires kijken om het gedrag van de dieren zo goed mogelijk na te maken”, zegt Coljon. Daarnaast kreeg de 3D-animator ook de verschillende audio-opnames, zoals die van Beyonce, en moest hij het gedrag van haar personage (Nala, red.) coördineren met haar stem.

Coljon animeerde Scar, Zazu, Nala en de volwassen Simba. “Het was te veel werk om een personages volledig op jezelf te animeren, dus iedereen wisselde af.” Coljon werkte onder andere aan de scène waarin Simba ruzie maakt met Nala of in het begin van de film als Scar Zazu aanvalt.

Coljon animeerde in het verleden ook Jurassic World: Fallen Kingdom, Star Wars: The Last Jedi en Avengers: Age of Ultron.