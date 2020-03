Scanwagen giet Brusselse wegen in 3D-kaart JCV

02 maart 2020

09u47 0 Brussel Alle wegen, tunnels en metrostations worden vanaf maart in kaart gebracht met een 3D-techniek. Dat moet het beheer ervan verbeteren. Er wordt ook 5 miljoen euro uitgetrokken voor een asfalteringsprogramma.

Dat laat Brussel Mobiliteit weten. Wagens uitgerust met Lidar-systemen, GPS-sensoren en 360 graden scanners zullen het wegennet in kaart brengen. Deze komen samen met tunnels en metrostations terecht in een databank waar de 3D-modellen worden gebruikt om problemen met de wegbekleding of wegmarkeringen beter in kaart brengen.

In 2019 vond er rond Montgomery al een proefproject met de techniek plaats. Vanaf maart wordt dan een volledige 3D-kaart ontwikkeld. “Door buitenruimtes, gebouwen en infrastructuur zoals tunnels, trein- en metrostations of winkelcentra in 3D in kaart te brengen, kunnen we databanken creëren en ontwikkelen”, zegt licht Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt (Défi). “Deze zullen het op hun beurt mogelijk maken de openbare ruimte efficiënter te beheren.”

Daarnaast spendeert de overheid in 2020 nog eens 5 miljoen euro aan asfalteringswerken in het Brussels Gewest. In maart vinden daarvoor al verschillende werken plaats. “Dat is belangrijk, omdat de kwaliteit van de wegbekleding niet alleen bepalend is voor het comfort, maar ook voor de veiligheid van alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten”, zegt Mobiliteitsminister Elke Van Den Brandt (Groen).