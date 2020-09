SC Anderlecht wil zich niet laten verrassen in beker tegen B-ploeg van Zulte Waregem Francis Nevens

24 september 2020

18u36 2 Brussel Door de interland van de Red Flames tegen Zwitserland heeft Anderlecht-trainer Patrick Wachel slechts twee dagen om zijn team klaar te stomen voor de eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. Gelukkig is de tegenstander Zulte Waregem B, dat normaal geen obstakel mag vormen in de weg naar de finale, het hoofddoel.

De A-ploeg van Anderlecht komt zaterdag om 17.30 uur in actie, meteen na het duel tussen Zulte Waregem A en Racing Genk B, een andere bekeraffiche. “Ik wil het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is, maar de kans is groot dat we over een maand in de volgende ronde het opnieuw opnemen tegen Zulte Waregem A, de ploeg waartegen we drie weken geleden hebben gewonnen met 0-11. Maar elke match is anders. Ik ga niets aan het toeval overlaten en zal een sterk elftal de wei insturen tegen de B-ploeg van de West-Vlaamse club”, geeft Anderlecht-coach Patrick Wachel aan.

“Langs de andere kant ga ik ook geen risico’s nemen met speelsters die niet honderd procent fit zijn of met kwaaltjes kampen. Ik beschik over een brede kern. In functie van het wedstrijdverloop zal ik wel wissels doorvoeren om speelsters die minder aan de bak zijn gekomen de laatste weken, extra speelminuten te geven.”

Women’s Champions League

Op 22 oktober gaat in het Zwitserse Nyon de loting door van de Women’s Champions League. “Dit jaar is er geen kwalificatietoernooi met vier ploegen, maar worden er twee kwalificatiewedstrijden gespeeld. Pas als je die twee overleeft, kan je deelnemen aan de echte Champions League”, blikt Patrick Wachel vooruit. “En ik kan je verzekeren dat we die twee kwalificatieduels absoluut willen winnen. In het beste geval speel je twee keer thuis, in het slechte geval twee keer op verplaatsing. Verlies je de eerste kwalificatiewedstrijd, dan eindigt het verhaal al.”

“Om beter te doen dan vorig seizoen werd de groep gevoelig versterkt. Iedereen is alvast supergemotiveerd en kijkt uit naar de Europese wedstrijden, die toch een andere dimensie hebben dan de vaderlandse competitie. Toch ben ik heel tevreden dat de Scooore Super League al tien ploegen telt, want dat is goed voor het vrouwenvoetbal in België.”