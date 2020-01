Sarah mag niet deelnemen aan ateliers omdat ze met voeten tekent MKV

12 januari 2020

12u06 0 Brussel Sarah Talbi (37) tekent met haar voeten. Om die reden weigerde Maison des Arts in Schaarbeek haar onlangs om ateliers te volgen. Verschillende excuses staken de kop op. Ze zou te veel plaats innemen en de leraar zou zich niet bekwaam voelen om haar les te geven. “Ondanks dat ik mijn eigen tekentafel heb die niet meer plaats inneemt dan een gewone, lieten ze me niet toe”, zegt ze.

Sarah is 37 jaar geleden geboren zonder armen. Haar handicap heeft haar daarentegen niet tegengehouden zichzelf te ontwikkelen: “Ik beschouw mijn verschil als een kracht omdat het me in staat stelt een wereld van het mogelijke te creëren. Mijn voeten zijn zo geoefend dat ik er echte handen van heb weten maken. Ik kan schrijven, drinken, eten, studeren, werken, tekenen,... Als ik had vastgesteld dat de workshop te veeleisend was of dat ik de andere leerlingen zou storen, had ik het helemaal begrepen”, laat Sarah via haar Facebookpagina weten.

Volgens de tekenleraar heeft het niets met haar handicap te maken. “Ik leer technieken aan die ze niet zal kunnen uitvoeren”, liet hij weten aan de krant Het Nieuwsblad.

In december 2019 stelde ze zelfs nog tentoon met zeven andere leerlingen van schilder Pierre Sentjens. Tekenen of schilderen is niet iets waar ze eens van wou proeven, ze volgde al meerdere cursussen en haar werk toont zeker enige kunde. Sarah heeft ook haar eigen website waar ze ervaringen, ontdekkingen en werken deelt.