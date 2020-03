Sara uit Schaarbeek staat zaterdag in de finale van ‘1 jaar gratis’: “Het was al een paar keer erop of eronder” JCV

26 maart 2020

16u17 0 Brussel Zaterdagavond volgt op Eén de ontknoping van de quiz ‘1 jaar gratis’. Spannende momenten voor de 27-jarige Sara Douho uit Schaarbeek. Zij is een van de vier resterende finalisten die strijden voor de eindprijs. “Winnen zou van pas komen om een huisje te kopen.”

Het opzet van ‘1 jaar gratis’ is simpel: 16 kandidaten nemen het tegen elkaar op in een afvalrace die twaalf afleveringen lang duurt. De vier overblijvers nemen het dan in de finale tegen elkaar op met als inzet de hoofdprijs: het nettoloon van een jaar van de deelnemer die het meest verdient. De quiz werd mee bedacht door levende quizlegende Herman Van Molle en liep al van 2001 tot 2008. Dit jaar blies de VRT de formule nieuw leven in met presentator Thomas Vanderveken.

Een van de vier overblijvers is 27-jarige Sara Douho uit Schaarbeek. Zij rolde eerder toevallig in de quiz. “Ik had al eens meegewerkt aan een programma van de VRT en zo zijn we met elkaar in contact gebleven”, zegt ze. “In het begin was ik wat terughoudend om deel te nemen, maar nu ben ik heel blij dat ik het gedurfd heb. Ik heb heel veel meegenomen uit die weken. En ik ben natuurlijk superblij dat ik in de finale sta.”

Het concept van de quiz is nochtans behoorlijk zenuwslopend. De drie kandidaten die het minste scoren, komen in de vuurproef terecht, waarbij ze zo snel mogelijk 8 punten moeten scoren. De winnaar mag blijven terwijl de twee overblijvers dan een cijferduel spelen: vijf vragen waarop het antwoord altijd een getal is. “Ik heb drie keer de vuurproef of het cijferduel moeten spelen”, zegt Douho. “Dat is altijd heel spannend want dan is het echt erop of eronder. Gelukkig kwam ik er altijd door.”

Huisje of reizen

Tijdens de finale op zaterdag staat er een aardige smak geld op het spel. Iets wat meer dan welkom zou zijn voor Sara. “Ik ben iets meer dan een jaar geleden getrouwd en we zouden dat zeker kunnen gebruiken”, zegt ze. “Om een huisje te kopen, of om op reis te gaan want dat doen we ook heel graag. We zouden het in ieder geval in onze toekomst investeren.”

Douho groeide op in Laken en is geworteld in Brussel. Als job geeft ze les in het Imelda-Instituut in het hartje van de stad. “Ik geef daar sociale wetenschappen in het technisch- en het beroepsonderwijs”, zegt ze. “Dat is uitdagend omdat het veel energie van je vraagt. Onze leerlingen hebben immers heel vaak met kansarmoede te maken. Maar je krijgt van hen ook heel veel terug.”

Met de coronacrisis ziet het leven er in Schaarbeek erg anders uit. “Ik ben ’s morgens nog een rondje gaan joggen”, zegt Douho. “Het was kalm, maar later op de dag zie je hier toch nog vrij veel volk op straat. Dan blijf ik liever binnen. Het is een kwestie van de tijd te vullen. Mijn man is zelfstandige, maar gelukkig kan hij al zijn werk goed van thuis uit opvangen.”

‘1 jaar gratis’ is zaterdag 28 maart om 20.45 uur te zien op Eén.