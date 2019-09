Sander Vandecapelle (PVDA) scherp voor Brussels plan: “De stadstol is een asociale keuze” SZM

01 september 2019

16u00 0 Brussel Betere luchtkwaliteit en veilig verkeer in Brussel is het grootste programmapunt van de nieuwe Brusselse regering. Met de uitspraak vorige week van kersvers minister van Mobiliteit Elke Van den Brandst (Groen) om een stadstol in Brussel in te voeren, laaien bij sommigen de gemoederen hoog op. Vooral uiterst linkse partij PVDA vindt de stadstol “een asociale keuze die vooral werknemers die geen ander alternatief hebben straft.”

“De stadstol is een onverstandige en asociale keuze”, zegt voorzitter van PVDA Vlaams-Brabant Sander Vandecapelle over de Brusselse plannen. In een persbericht deelt hij de getuigenissen van mensen die slachtoffers zouden zijn van de stadstol. “Als linkse partij gaan wij ons met hand en tand verzetten tegen elke maatregel die de factuur naar de werknemers opstuurt.”

Buschauffeurs

De eerste reactie kwam van Patrick Pira uit Mechelen die werkt als buschauffeur bij De Lijn en vaak de eerste of laatste shift op zich neemt. “Ik kan onmogelijk het openbaar vervoer nemen tot mijn steltplaats in Neder-Over-Heembeek”, zegt Pira. “Dagelijks vervoer ik 250 werknemers van en naar hun job, maar zelf zou ik dan een stadstol moeten betalen. Soms heb ik ook onderbroken diensten en ga ik twee keer op en af naar mijn werk.”

Bewakingsagenten

Jonathan De Beus uit Sint-Pieters-Leeuw werkt als bewakingsagent aan de Europese Commissie en is ook niet opgezet met een stadstol. “Ik moet als bewakingsagent vaak vroeg aan de slag, dan begint mijn shift om 6 uur. In Sint-Pieters-Leeuw zou ik met de fiets naar het metrostation kunnen rijden om daar de metro te nemen. Maar de eerste metro start pas om 5.35 uur”, zegt De Beus. “Onmogelijk om op tijd op mijn werkplaats te staan aan de Europese Commissie, net zoals een groot aantal andere collega’s.”

Slechte verbinding

Volgens Sander Vandecapelle zijn heel wat inwoners die in Vlaams-Brabant wonen omdat de woonprijzen in Brussel te hoog zijn, slachtoffer van de stadstol. “Meestal zijn dat werknemers die op een slechte verbinding met het openbaar vervoer wonen”, zegt Vandecapelle. “De luchtkwaliteit moet omhoog en de files naar beneden, maar niet met asociale taksen die de lasten op gewone mensen zonder alternatief schuiven.”

Volgens Vandecapelle moeten er dus eerst genoeg alternatieven komen vooraleer een stadstol ter sprake kan komen. “We moeten eerst veel meer, beter en kosteloos openbaar vervoer aanbieden.” Voor de PVDA moeten buslijnen van de MIVB aansluiten tot aan randgemeenten en moeten er trams en metro’s tot in de rand worden aangelegd. “Alleen zo voeren we een beleid dat goed is voor het klimaat, voor de gezondheid en een sociaal alternatief voor iedereen is.”