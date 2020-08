Samenscholingsverbod nadat brandweer werd aangevallen tijdens blussen: “Werden we hier in de val gelokt?” Stephanie Romans

27 augustus 2020

09u50 1958 Brussel Jongeren uit Molenbeek hebben de brandweer vannacht vanaf een dak bekogeld met glazen flessen. De brandweer kwam een brandende vuilniscontainer blussen. “De containers stonden op de weg. Werden we hier bewust in de val gelokt?”, klinkt het. Het incident krijgt nu ook een staartje. Er geldt vanaf vanavond een samenscholingsverbod in de Molenbeekse wijk. Je mag er niet samenkomen met meer dan drie personen tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens, en dat voor de komende twee maanden.



De bewuste oproep kwam om 1.15 uur binnen bij de brandweer: in de Mahatma Gandhilaan stond een vuilniscontainer in brand. De politie was al ter plaatse. “De straat was ter plaatse gedeeltelijk versperd door die containers, waarvan er eentje in lichterlaaie stond", zegt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer.

“Toen de autopomp de brand naderde, werd die plotseling bekogeld met glazen flessen, door personen die op het dak van een gebouw stonden”, zegt Derieuw. “Ook tijdens het blussen werden nog projectielen gegooid.” Ook de politieagenten die ter plaatse waren, werden ook geviseerd door de flessengooiers op het dak.

Zinloos geweld

De brandweermensen raakten niet gewond. “Maar ze zijn wel onder de indruk. Ze kunnen de feiten niet plaatsen. We vragen ons af of de hulpdiensten opzettelijk ter plaatse werden gelokt om hen dan te kunnen aanvallen. We kunnen maar niet begrijpen dat hulpverleners, die ten dienste staan van de bevolking, het slachtoffer worden van zinloos geweld.”

Het dak van de bekogelde pompwagen heeft lichte blikschade. De brandweer legde klacht neer bij de politie. Daar loopt intussen een onderzoek. “Onze agenten waren zelf ook doelwit”, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet. “We bekijken de camerabeelden om de daders te identificeren.” Voorlopig is de identiteit van de flessengooiers nog niet bekend. “De flatgebouwen in die wijk zijn heel hoog. Het was dus moeilijk te zien hoeveel mensen er op het dak stonden, laat staan met hoeveel ze waren. We bekijken momenteel samen met de gemeente welke stappen we verder nog kunnen ondernemen in de wijk.”

Samenscholingsverbod

Na het incident werd beslist om een samenscholingsverbod in de Molenbeekse wijk door te voeren. Tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens mogen er niet meer dan drie personen samenkomen. Het samenscholingsverbod gaat vanavond in en duurt twee maanden.

Het is overigens niet voor het eerst dat de brandweer het gevoel krijgt dat jongeren bewust brand stichten om vervolgens hulpdiensten te bekogelen. De vakbond VSOA klaagt al jaren over valse oproepen en brandstichtingen op straat om de hulpdiensten aan te vallen.