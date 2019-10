Saint-Vé-viering van VUB en ULB opgenomen als Brussels cultureel erfgoed SZM

09 oktober 2019

Brussel Sint-Verhaegen of Saint-Vé is nu even belangrijk als de Brusselse Meyboomviering of de frietkotcultuur. Het jaarlijkse feest, waarbij de studenten, professoren en alumni van de VUB en ULB samen hun stichter vieren, Théo Verhaegen, is opgenomen op de lijst van urban.brussels als 'Brussels cultureel erfgoed'.

De ULB ontstond op 20 november in 1834. Elk jaar wordt daarom de stichter Théodore Verhaegen gevierd, maar ook andere humanistische sleutelfiguren, zoals Brusselse universitaire verzetsstrijders en studenten die sneuvelden tijdens de wereldoorlogen.

Studenten van de VUB en ULB komen elk jaar in de week van 20 november op straat om Saint-Vé te vieren met een stoet door de stad. Die start traditioneel aan de Zavel en eindigt aan de Beurs. Veel deelnemers laten zich op de stoet kritisch uit over de maatschappij en politiek via spandoeken. “Dat St-V nu wordt beschouwd als Brussels erfgoed, bewijst dat het veel meer is dan de stoet waar elk jaar meer dan 7000 mensen aan deelnemen,” zegt Frank Scheelings, universiteitsarchivaris van de VUB. “Want zo wordt St-V nog vaak door de buitenwereld gepercipieerd, terwijl het eigenlijk in de eerste plaats een feest van de vrijheid is.”

De toevoeging van St-V aan de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt samen met de 50ste verjaardag van de VUB en 185ste van de ULB. Deze erkenning verankert de rijke traditie van St-V in het Brusselse DNA. “We zijn uiteraard bijzonder fier dat onze jarenlange traditie, die sterk verweven is met Brussel, wordt opgenomen in de lijst waar typisch Brusselse iconen zoals de Meyboom en de frietkotcultuur in staan,” aldus Scheelings.