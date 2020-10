RWDM-trainer Laurent Demol tevreden over zomertransfers: “Voorzitter en sportieve cel hebben knap werk geleverd” Francis Nevens

08 oktober 2020

07u59 0 Brussel Nu de zomermercato voorbij is, kan RWDM zich helemaal concentreren op het vervolg van de competitie. Maar zaterdag staat er eerst nog een bekerwedstrijd op het programma. Dan trekt de ploeg van trainer Laurent Demol naar Rochefort om er de plaatselijke derdeklasser te bekampen. Bij kwalificatie volgt een match tegen een club uit 1A.

In vergelijking met de laatste competitiematch twee weken geleden, thuis tegen Union omdat de match tegen Westerlo werd afgelast wegens te veel corona-besmettingen bij de Kempense club, is de kern van trainer Laurent Demol uitgebreid met twee spelers. Linkervleugelspeler Bryan Van Den Bogaert en spits Leonardo Rocha kwamen de kern van RWDM versterken.

“Ik ben zeer tevreden met de komst van beide spelers”, steekt de Molenbeekse sportieve baas zijn vreugde niet onder stoelen of banken. Jongens met hun profiel hadden we nog niet in onze brede kern. Zij brengen niet alleen een pak ervaring mee, maar betekenen ook een kwaliteitsinjectie. Fysiek zijn beide jongens in orde, het ontbreekt hen alleen wat aan matchritme. Dinsdag speelde Van Den Bogaert reeds mee in de oefenwedstrijd op Kortrijk (3-4 winst), Rocha bleef in Molenbeek voor een individueel programma. Ik wil het bestuur en de sportieve cel alvast bedanken voor de geleverde inspanningen. Met deze groep zijn we competitief. De kern telt nu 25 spelers, dat is zeker niet overdreven. Er zitten veel jongeren tussen en het is een harde en veeleisende reeks.”

Zaterdag om 17 uur is er dan de match in de vijfde ronde van de beker van België tegen Rochefort.

“Op papier zijn we als club uit 1B natuurlijk favoriet, maar we gaan niet de fout maken de tegenstander te onderschatten. We hebben overigens verschillende matchen van onze komende opponent gezien. Het is de bedoeling met ons sterkste elftal aan te treden. We willen immers niet de verrassing zijn in dit stadium van de bekercompetitie. Of Rocha en/of Van Den Boagaert aan de aftrap zullen komen, dat zal ik bespreken met de andere leden van de technische staf. Het is natuurlijk wel een gelegenheid om ze matchritme te laten opdoen.”

RWDM-fans niet welkom in Rochefort

Om veiligheidsredenen zijn de supporters van RWDM niet welkom in Rochefort

“Bijzonder jammer, want onze twaalfde man betekent steeds een grote steun voor ons. We gaan er alles aan doen om hen niet te ontgoochelen.”, klinkt Demol strijdvaardig. “Dequevy, Fabre en Bova zijn nog niet inzetbaar omdat ze nog niet (helemaal) fit zijn.”