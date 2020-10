RWDM kan op de valreep Leonardo Rocha (AS Eupen) binnenhalen: “Hij is het ontbrekende puzzelstukje” Francis Nevens

05 oktober 2020

19u24 4 Brussel Transfer nummer achttien. Op de laatste dag van de zomermercato heeft RWDM zijn fel begeerde spits beet. De Brusselse club bereikte een akkoord met Leonardo Miramar Rocha (23) en diens club Eupen voor een uitleenbeurt van één seizoen. “Hij is het ontbrekende puzzelstukje”, stelt sportief manager Julien Gorius.

De komst van de boomlange spits (1.98m.) is een werk van lange adem geweest.

“Sinds begin augustus staat hij op ons verlanglijstje”, vertelt voorzitter Thierry Dailly. “Maar ik begrijp Rocha dat hij eerst de kat uit de boom wilde kijken en alle opties naast elkaar wilde leggen. Er was interesse van verschillende clubs, zowel in binnen- als in buitenland. Ons geduld werd beloond. Mede dankzij de inzet en onderhandelingscapaciteiten van onze sportieve manager Julien Gorius en algemeen manager Serge Beerens. Door teamwerk zijn we er in geslaagd om Rocha toch over de streep te trekken.”, vertelt de preses.

Twee transfers in 48 uur. Zaterdag raakte de transfer van linkervleugelspeler Bryan Van Den Bogaert (ex-Westerlo) bekend, vandaag werd de overgang van Rocha gefinaliseerd.

“De laatste dagen voelde ik aan dat een overgang van Rocha naar RWDM in de lucht hing. Maar je bent helemaal zeker als ook de documenten zijn getekend. We zijn fier dat we deze ‘dikke’ transfer op de laatste dag van de mercato hebben kunnen realiseren. Gelukkig is laatavondwerk niet nodig geweest.”, lacht Julien Gorius, die zich op korte termijn al goed geprofileerd heeft in zijn functie van sportief manager.

“Dat is ook de reden waarom de club mijn gehaald heeft hé”, blijft Julien Gorius bescheiden. “Maar de komst van zowel Van Den Bogaert als van Rocha is een werk van verschillend mensen geweest. We hebben ons ontbrekend stukje van de puzzel eindelijk beet. Een type spits zoals Rocha hadden we nog niet. Zeker niet van zijn kaliber. En ja, Rocha is honderd procent fit na zijn zware knieblessure, waarbij hij de kruisbanden scheurde. Sinds de start van de voorbereiding traint hij immers met de A-ploeg van Eupen mee. We hopen alvast dat hij even goed de weg naar doel vindt dan twee seizoenen geleden bij Lommel, waarvoor hij 21 keer scoorde. Rocha weet waar hij terecht komt, want hij volgde afgelopen weken aandachtig de wedstrijden van ons en is overtuigd van de kwaliteiten van deze groep.”

Oefenmatch op Kortrijk

Morgen, dinsdag 6 oktober om 12 uur speelt RWDM een oefenwedstrijd op Kortrijk. Door de afgelasting tegen Westerlo afgelopen weekend is nog niet geheel duidelijk wie zal spelen. Initieel was het de bedoeling jongens te laten opdraven die de laatste weken minder aan de bak zijn gekomen.