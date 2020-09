RWDM haalt met middenvelder Glenn Claes pak ervaring en is verlost van overbodige spelers Garlito, Shelton, Delacourt en Massengo Francis Nevens

16u01 0 Brussel Glenn Claes is – voorlopig – de laatste zomeraanwinst van RWDM, dat het nieuwe seizoen in 1B is gestart met een drie op zes. Beide partijen zijn al twee maanden met elkaar in contact, maar Claes moest eerst een regeling treffen met ex-club Virton alvorens hij kon tekenen bij de Brusselse club. En dat is (uit)eindelijk gelukt. Hij tekende een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Vlak voor de – eerste – transferdeadline kon RWDM zich ontdoen van de overbodige spelers Benjamin Delacourt en Jordan Massengo. Eerstgenoemde gaat de centrale defensie vervoegen bij promovendus in eerste nationale Francs Borains, laatstgenoemde zal het middenveld bevolken bij degradant naar eerste nationale SV Roeselare. Daarnaast slaagde RWDM-voorzitter Thierry Dailly er eerder al in om overtollige jongens Shean Garlito (FC Differdange) en Shelton Guillaume (Solière Sport) te doen inzien dat ze geen toekomst meer hadden bij RWDM

Betaalbare diepe spits

“De technische staf heeft grote inspraak gehad in de samenstelling van de kern voor dit seizoen”, verklaart de Molenbeekse preses. “De vier jongens die vertrokken zijn, pasten niet in hun sportieve plaatje. De pas aangeworven Glenn Claes stond daarentegen al heel lang op het wenslijstje. Ik moet echter rekening houden met mijn budget, dat in evenwicht moet blijven. Claes is een jongen met een pak ervaring, die hij heeft opgedaan in de Jupiler Pro League bij Lierse en KV Mechelen. Vorig seizoen speelde hij een bij Virton, waar hij één van de sterkhouders was. Hij wordt nu herenigd met Stelvio Cruz, die half juli bij ons al had getekend. Of we nog versterkingen gaan doen? We willen er graag nog een polyvalente verdediger bij. Een diepe spits is ook nog welkom, maar we gaan geen zotte financiële dingen doen. Als er zich een goede opportuniteit voordoet, zullen we toehappen en anders gaan we het seizoen voortzetten met de aanvallers die er nu zijn”, stelt Dailly duidelijk.

Met drie op zes tegen Club NXT en Lierse-Kempenzonen werd RWDM te karig beloond.

“Tegen de beloften van Club waren we nerveus. Het spel was ondermaats, maar we wonnen. Op Lierse speelden we wellicht één van onze beste matchen sinds de wedergeboorte van RWDM, maar gingen we de boot in. Inderdaad, door drie individuele fouten. We hadden 75 procent balbezit. Dat geeft aan dat in deze groep zeker muziek zit en ons doel om zo snel mogelijk het behoud af te dwingen normaal gezien geen onoverkomelijke opdracht zou mogen zijn. Over ruim twee weken mogen we terug onze supporters verwelkomen in ons stadion. Met hun steun kunnen we altijd wat meer.”