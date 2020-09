RWDM haalt met Abdoul Danté derde speler weg bij Virton Francis Nevens

18 september 2020

10u11 1 Brussel Met de komst van Abdoul Danté (21) realiseerde RWDM zijn zestiende transfer deze zomermercato. De verdediger, die het best tot zijn recht komt in het centrum van de defensie, is na Stélvio Cruz en Glenn Claes de derde speler die overkomt van Virton. Abdoul Danté is vanavond tegen SK Lommel speelgerechtigd.

Danté traint al vele weken mee met de A-kern van RWDM en kreeg van de technische staf al snel een positieve beoordeling. Maar net zoals bij Glenn Claes, wilde voorzitter Thierry Dailly de regels van het spel volgen. Pas gisteren, donderdag, kwam er groen licht van de Bond, waardoor Danté vanavond tegen Lommel kan aantreden voor RWDM. Benieuwd of de Malinees meteen ook in de basis wordt gedropt.

“Danté is een ander type verdediger dan de jongens die we nu in onze rangen hebben. Met hem erbij heeft de technische staf meer tactische mogelijkheden”, verklaart Thierry Dailly het aantrekken van Danté. “Soms is het nodig om in een andere veldbezetting te spelen. Tot dus ver speelden we steeds met vier mensen in de defensie, maar met Danté kan je ook met drie achterin spelen omdat hij heel snel is. Dat kan een troef zijn als je bijvoorbeeld op achterstand staat en defensieve risico’s moet nemen omdat je met een extra aanvaller wil spelen.”

Malinees international

Door corona speelde Danté tot eind februari bij Virton, dat hem had overgenomen van RSC Anderlecht vorige zomer. De recordlandskampioen had Abdoul Danté op 17-jarige leeftijd ontdekt in het najaar van 2015 op het WK voor U17 in Chili. Als aanvoerder haalde hij met Mali de halve finales. Op 19-jarige leeftijd debuteerde hij in de nationale ploeg van Mali ter gelegenheid van een oefenwedstrijd tegen Japan. Een maand later, in april 2018, kreeg hij zijn kans in het eerste elftal van Anderlecht. Daarna mocht hij in twee matchen nog invallen. Vorig jaar kreeg hij een contract aangeboden van drie seizoenen bij Virton, maar financiële perikelen bij die club hebben Danté terug naar de Belgische hoofdstad gebracht.

“We zijn tevreden Danté in ons midden te hebben”, stelt Thierry Dailly. “Nu nog een spits en het huiswerk is helemaal af. We zitten in ver gevorderde onderhandelingen met twee jongens, ik maak me sterk dat we er zeker eentje kunnen binnenhalen. We hebben nog tijd tot 5 oktober, besluit de Molenbeekse preses.