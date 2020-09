RWDM haalt ex-speler Julien Gorius terug als sportief manager Francis Nevens

10 september 2020

17u03 2 Brussel Aan de vooravond van de competitiehervatting in 1B na een weekje ‘rust’ wegens de UEFA Nations League, heeft RWDM zijn nieuwe sportieve manager aangesteld in de persoon van Julien Gorius. De Fransman keert na dertien jaar terug naar de club waar het voor hem in België allemaal begon.

Julien Gorius zal op sportief vlak onder meer ondersteuning bieden aan Serge Beerens, die algemeen manager wordt van de Brusselse club

“Het voelt aan als thuiskomen”, opent de inmiddels 35-jarige gewezen middenvelder. “Mijn carrière als voetballer heb ik in het Machtensstadion kunnen lanceren nadat ik prof was geworden bij FC Metz. In hetzelfde ‘huis’ start ik een nieuwe loopbaan naast het veld. Nadat ik vorig jaar geen contractverlening heb gekregen bij OHL ben ik beginnen nadenken over mijn toekomst. Wat ik toen wel al wist, is dat ik in het voetbal wilde blijven. Als trainer, tv-commentator of sportief manager. Het is dat laatste geworden. En daar voel ik me ook goed bij.”

Drie seizoenen bij FC Brussels

Julien Gorius speelde drie seizoenen bij FC Brussels, dat toen geleid werd door voorzitter Johan Vermeersch. Daarna verkaste hij naar KV Mechelen, waar hij vier seizoenen een leuke tijd zou beleven. Met die club speelde hij de bekerfinale tegen RC Genk, die weliswaar werd verloren. Tot twee keer toe werd hij door de supporters van de Maneblussers uitgeroepen tot meest verdienstelijke speler van het seizoen. RC Genk werd zijn volgende club. Daar bleef hij eveneens vier seizoenen. Met die club pakte hij in 2013 wel de beker. Na een ommetje van één seizoen bij Changchun Yatai, dat uitkwam in de hoogste voetbalklasse van China, belandde hij in 2017 bij OHL.

“Ik mag terugblikken op een geslaagde voetbalcarrière. Nu is het tijd om mijn ervaring en kennis ten dienste te stellen van RWDM dat ik dankbaar ben voor deze geboden kans. Een voordeel is dat ik deze club goed ken. Niet alleen van hier te spelen, maar ook omdat ik ze al die jaren ben blijven volgen, ook in de moeilijke jaren.”

Opportuniteit

De zomermercato loopt door corona nog tot 5 oktober. Julien Gorius hoopt dat hij in die resterende tijd toch nog een rol van betekenis kan spelen in zijn nieuwe functie.

“De ploeg is zeer evenwichtig, maar in de laatste uren van de transferperiode kan er nog een en ander gebeuren hé. Behalve kennis van de Belgische markt en de vele contacten, heb ik ook goede connecties in mijn vaderland Frankrijk. Als er zich een opportuniteit zou aandienen, dan gaan we zeker toeslaan. Maar pakken om te pakken, daar passen we voor”, stelt Gorius die een competitie met twee snelheden ziet. “Westerlo en Union strijden voor de hoofdprijzen, met RWDM gaan we alles doen om zo snel mogelijk zeker te zijn van behoud.”

Voor de match op Deinze zaterdagavond om 20.45 uur zijn Cruz, Fabre en Bova niet inzetbaar. Claes is tot nader order nog niet speelgerechtigd, maar daar wordt alles aan gedaan om dat in orde te krijgen.