RWDM boos om niet gefloten strafschop na duidelijk handspel Lommel-speler Hendrickx Francis Nevens

19 september 2020

21u00 4 Brussel Ondanks supporters in de tribune leed RWDM zijn derde nederlaag op rij. Na de 4-2 op Lierse en de 1-0 in Deinze, ging de Brusselse club afgelopen vrijdag met 0-1 de boot in tegen Lommel. Na de match was er veel te doen om de niet gefloten strafschop tien minuten voor tijd na overduidelijk handspel van Lommel-speler Hendrickx.

Op basis van veldoverwicht, zeker in de eerste helft, en het aantal kansen verdiende RWDM minstens een puntendeling, maar het goede voetbal van de Brusselse club werd nog maar eens niet beloond. Integendeel, afgestraft.

“We zijn enorm ontgoocheld over het resultaat”, trapte trainer Laurent Demol na afloop een open deur in. “We wilden onze supporters trakteren op een aantrekkelijke wedstrijd en op winst. In dat eerste zijn we meer dan aardig geslaagd, maar nog maar eens werd concentratieverlies ons fataal. Een portie geluk ontbreekt ons de laatste weken. Tegen Lommel hebben we kansen gekregen om misschien wel twee matchen te winnen, maar de bal wilde er gewoon niet. Bovendien werd ons een loepzuivere strafschop ontnomen. Iedereen in het stadion had gezien dat die speler van Lommel vrijwillig de bal met zijn hand uit het doel had geslagen, behalve de scheidsrechter. Als de ref met nog tien minuten te spelen de bal op de stip had gelegd en de speler in kwestie had uitgesloten, dan had de uitslag er wellicht anders uitgezien hebben. Immers, in het laatste kwartier hebben we quasi constant in en rond de grote rechthoek van Lommel gekampeerd”, stelde Demol, die geel had gekregen voor reclameren, terecht.

Ook voorzitter Thierry Dailly was niet te spreken over die bewuste fase in de wedstrijd.

“Profclubs worden strenge voorwaarden opgelegd. Ik heb daar geen moeite mee. Maar dan mag je toch aannemen dat de scheidsrechters minstens even professioneel handelen. Dat niemand van het scheidsrechterkorps vrijdag dat overduidelijk handspel gezien heeft, is mij een raadsel. Jammer dat er geen VAR aanwezig was.”

Voorzitter tevreden over prestatie

Ondanks het verlies was de Brusselse preses tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

“Het voetbal dat ik de laatste weken zie van mijn ploeg, dat heb ik de laatste jaren niet meer gezien. We spelen met veel druk, creëren kansen en er zit heel veel variatie in ons spel. We zijn echter vooral gevaarlijk vanuit de tweede lijn, een echte afwerker hebben we niet, maar de zomermercato is nog niet afgelopen hé.”