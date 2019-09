Ruzie om café mondt uit in mislukte moordpoging WHW

26 september 2019

18u20 0 Brussel Murat S. (39) riskeert 5 jaar cel voor een moordpoging op een restauranthouder in Laken. Een medeplichtige riskeert 40 maanden cel.

De twee begaven zich op 30 oktober 2014 naar restaurant ‘Deux orients’ in de Lakense Bockstaelwijk. S. was verwikkeld in een ruzie met de restauranthouder rond de verkoop van een café in de Emile Bockstaellaan. S. zou vervolgens een automatisch pistool op het hoofd van het slachtoffer gericht hebben. Het wapen blokkeerde echter, waardoor hij niet kon schieten. Hierop gaf hij het wapen aan zijn kompaan Qarim O. en beval hij het te deblokkeren. Het slachtoffer zag zijn kans schoon om zich op zijn twee belagers te storten en er ontstond een gevecht waarbij O. kon ontkomen en S. werd opgepakt.

Opgewacht met koevoet

Zelf heeft S. een andere versie van de feiten. Het slachtoffer, met wie hij een dispuut had, stond hem naar eigen zeggen op te wachten met een koevoet. “Bovendien waren er nog anderen in zijn gezelschap. Ik voelde me bedreigd en ben een nepwapen in mijn wagen gaan halen. Dat was puur en alleen om hem angst aan te jagen”, klonk het. Zijn advocaat vroeg dan ook de vrijspraak voor de beweerde moordpoging. “Het bewuste nepwapen is door het slachtoffer verwisseld met een echt wapen. In zo’n milieu kan dat. Voor het verboden wapenbezit en de bedreigingen vraag ik slechts een straf met uitstel”, aldus de verdediging. De zaak werd in voortzetting geplaatst op 9 oktober om beide partijen toe te laten stukken toe te voegen aan het dossier.