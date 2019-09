Ruiterstandbeeld Leopold II opnieuw beklad JCV/IBO

08 september 2019

18u58 0 Brussel Vandalen hebben opnieuw het ruiterstandbeeld van Leopold II aan het Troonplein beklad met witte verf. Het is niet de eerste keer dat het standbeeld besmeurd werd.

In het verleden werd het standbeeld al eens overgoten met rode of roze verf. Nu heeft iemand een pot witte verf uitgegoten over het standbeeld en daarna op het hoofd van de bronzen Leopold II gezet.

Met de vorige acties werd dan telkens geprotesteerd tegen het koloniale verleden van de voormalige vorst. Wie nu verantwoordelijk is voor de actie, is nog niet duidelijk.