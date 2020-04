Rudi Vervoort voor zonnig weekend: “Blijf binnen!” Wouter Hertogs

04 april 2020

11u48 0 Brussel Met het zonnige weekend in zicht roept minister-president Rudi Vervoort (PS) en de Gewestelijke Veiligheidsraad Brusselaars op tot burgerzin.

“Hoewel het begrijpelijk is dat mensen willen genieten van de frisse lucht en het zonnige weer, is het essentieel om de maatregelen op het gebied van hygiëne en fysieke afstand die sinds de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart van kracht zijn, te blijven respecteren. We zijn op de goede weg. Houd dit nu ook vol tijdens deze warme en zonnige dagen en maak enkel essentiële verplaatsingen”, aldus de minister-president.

Hij herinnert eraan dat slechts essentiële verplaatsingen toegelaten zijn: woon-werkverkeer, noodzakelijke verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood of daklozen te helpen, ouders die hun kinderen op het kinderdagverblijf gaan afhalen ...), en lichaamsbeweging in de buitenlucht, mits naleving van de maatregelen van fysieke afstand. Wandelen, fietsen en joggen is toegestaan. Groene ruimten nabij de woning zijn te vinden op https://leefmilieu.brussels/news/brussels-gardens-de-groene-ruimten-vlak-bij-u.

Vervoort roept ook op geen onnodige toeristische verplaatsingen naar de Ardennen of Belgische kust te maken. Toerisme wordt beschouwd als een recreatieve activiteit en recreatieve activiteiten zijn verboden. Hij waarschuwt ook om de bevelen van de ordediensten op te volgen. Zij zullen toezien op de naleving van de voorschriften en zijn verplicht om overtredingen te sanctioneren.