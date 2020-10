RTBF moet bouwplannen voorlopig opbergen JMBB RDK

13 oktober 2020

10u20 0 Brussel De Raad van State heeft de bouwplannen van de RTBF in de prullenmand gesmeten.

De stedenbouwkundige vergunning van het gebouw is geschorst. Het arrest vermeldt dat die schorsing het gevolg is van “onzorgvuldig onderzoek van het bezwaarschrift dat tijdens het openbaar onderzoek werd ingediend en waarin het afsluiten van de evacuatieweg van het aanpalende woonzorgcentrum is aangeklaagd”.

De Franstalige openbare omroep zou het huidige gebouw gedeeltelijk afbreken en opnieuw heropbouwen, maar dat plan belandt dus noodgedwongen in de koelkast.