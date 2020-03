RSCA haalt 100.000 euro bij fans op voor zonnepanelen JCV

06 maart 2020

19u07 0 Brussel RSC Anderlecht heeft de beoogde 100.000 euro opgehaald bij zijn fans voor een crowdlendingactie voor de zonnepanelen op het oefencomplex in Neerpede van de club. Gewillige fans en medewerkers konden mee investeren in die panelen en er zo een centje aan overhouden.

De actie paarswit werd samen met energieleverancier Eneco opgezet. Die plaatste samen met de club onlangs 272 zonnepanelen op het dak van het trainingsgebouw van het jeugdcentrum in Neerpede.

Supporter konden via de crowdlending 50 of 100 euro in het project stoppen. al snel werd gevraagd om dat maximumbedrag te verhogen en dus werd het bedrag opgetrokken naar 500 euro. Voor hun investering krijgen de fans van paars-wit gedurende vier jaar een jaarlijks rendement van vier procent bruto uitbetaald Na die vier jaar krijgen ze ook hun investering terug.

Het doel voor de actie was 100.000 euro ophalen en dat is dus gelukt. “De actie bewijst ook dat een groot aantal supporters zich bewust is van de milieuproblematiek”, zegt RSCA-woordvoerder David Steegen. “De fans ondersteunen RSC Anderlecht om er een duurzame club van te maken en om bij te dragen aan de ambitieuze doelstelling van de hoofdstad. De maatregel is een eerste concrete stap om de duurzaamheid van de club gevoelig te verbeteren.”