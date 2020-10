RSCA-doelvrouw Lowiese Seynhaeve schuwt concurrentie niet: “Elke kans met beide handen grijpen” Francis Nevens

08 oktober 2020

08u36 0 Brussel Een beetje verrassend kreeg Lowiese Seynhaeve vorige speeldag op het veld van Sporting Charleroi de voorkeur op Justien Odeurs. “Elke kans die ik krijg, zal ik met beiden handen grijpen”, stelt ze aan de vooravond van de competitiewedstrijd tegen Eendracht Aalst, tevens een nieuwkomer in de Scooore Super League.

Lowiese Seynhaeve schuwt de concurrentie met ‘numero uno’ Justien Odeurs, die ook bij de Red Flames speelt, niet.

“Ik heb reeds vorig seizoen de overstap gemaakt van AA Gent naar Anderlecht. Een bewuste stap, ook al was ik bij Gent veel meer zeker van mijn plaats onder de lat. Ik heb daar drie seizoenen met mijn volle goesting gespeeld, maar ik wilde beter worden. En dat kan bij Anderlecht, waar er bijzonder professioneel wordt gewerkt. Ik heb hier al veel vooruitgang geboekt”, stelt Seynhaeve, die van het West-Vlaamse Menen afkomstig is, maar actueel in Gent woont, waar ze ook deeltijds werkt.

“Ik werk als huishoudhulp, best wel een zware job. Maar ik kan mijn werk wel goed combineren met het voetbal op het hoogste niveau. In België is het quasi niet mogelijk om alleen van het voetbal te leven. Nochtans moeten wij, net zoals de mannen, ook veel offers brengen en keihard trainen om de top te bereiken en er te blijven. Maar ik ben gebeten door de voetbalmicrobe en doe dat met volle overgave.”

Anderlecht telt na 3 speeldagen het maximum van de punten. De leider scoorde twintig doelpunten en incasseerde nog geen enkele.

“In je eerste match onder de lat de netten ‘droog’ houden, is altijd een opsteker. Ik hoop dit seizoen meer speelkansen te krijgen dan vorig seizoen”, is Seynhaeve terecht ambitieus.

Roteren

Trainer Patrick Wachel beschikt naar eigen zeggen over een sterke brede kern.

“Door de opeenvolging van wedstrijden van Anderlecht in de competitie, beker en champions league enerzijds en de interlands van de Red Flames anderzijds, zal ik verplicht zijn om te roteren. Dit om overbelasting te voorkomen, maar ook om iedereen gemotiveerd en scherp te houden.”