Rotary schenkt draagbare radiozenders aan Rode Kruis-Tervuren JMBB

25 september 2020

15u44 0 Brussel Met een schenking van vier draagbare radiozenders wil de Tervurense Rotary Club de lokale Rode Kruis-afdeling een hart onder de riem steken. Het Rode Kruis-Tervuren kon dit jaar namelijk slechts 2.199 euro inzamelen tijdens de traditionale stickeractie. Vorig jaar belandde er niet minder dan 11.000 euro in het Rode Kruis-varkentje dankzij de stickerverkoop.

Ook enkele alternatieve acties konden niet voldoende financieel soelaas bieden om de budgettaire verliezen de in de kiem te smoren. Daarom doet de Tervurense Rotary Club het Rode Kruis een gulle geste door vier draagbare zendontvangsttoestellen te schenken. Die konden de hulpposten goed gebruiken.

Het Rode Kruis in Tervuren blijft zich ook in coronatijden inzetten met onder meer een ziekenhuiswagenpermanentie voor niet-dringend vervoer, die tijdens de covidperiode is uitgebreid tot zes dagen volle permanentie per week. Voorts ondersteunen de Rode Kruis-vrijwilligers het personeel van rusthuizen om hun werkdruk te verlichten.