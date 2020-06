Rosse buurt Sint-Joost mag over anderhalve week open. “Maar niet op zondagavond” SRB

19 juni 2020

18u55 0 Brussel De sekswerkers achter de vitrines van de rosse buurt van Sint-Joost-ten-Node mogen vanaf 1 juli weer gaan werken. Behalve op zondagavond. Dan moeten de bordelen tussen 18 uur en 1 uur sluiten.

Terwijl de sekswerkers in Schaarbeek al sinds maandag weer mogen werken, moesten hun buren een straat verder in Sint-Joost dicht blijven. Twee burgemeesters, dat gaf twee interpretaties van de coronamaatregelen van de Veiligheidsraad.

Volgens de vrouwen zelf was het nochtans duidelijk: sekswerk - een contactberoep - is vanaf 15 juni weer toegestaan. Een sekswerker trok zelfs naar de Raad van State tegen de gemeente Sint-Joost om de heropening af te dwingen.

Haar zaak is nog niet voorgekomen, maar burgemeester Emir Kir besliste vrijdag om de rosse buurt weer te heropenen. Burgemeester Kir vond de instructies van de Veiligheidsraad minder duidelijk: “Ik betreur de vage instructies van de bevoegde autoriteiten”, zegt hij in een persbericht. “Daardoor ontstonden verschillende situaties in verschillende gemeentes.”

De bordelen mogen in Sint-Joost dus pas over anderhalve week open. Behalve op zondagavond, dan moeten ze gesloten blijven tussen 18 uur en 1 uur. “Uit respect voor de families en inwoners van de wijk", zegt hij.

De prostituees moeten zich houden aan de geldende veiligheidsmaatregelen voor sekswerk. Ze moeten in principe een mondmasker dragen en de lakens verwisselen of desinfecteren na elke klant.