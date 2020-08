Rookontwikkeling in Molenbeekse flat na barbecue: gezin naar ziekenhuis overgebracht JMBB

05 augustus 2020

13u05 0 Brussel Een gezin van drie uit Sint-Jans-Molenbeek is gisteren naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze een barbecue hadden gehouden in hun flat.

De brandweer werd op de hoogte gebracht door buurtbewoners die rookontwikkeling hadden opgemerkt op de eerste verdieping van het flatgebouw in de Kortrijkstraat in Molenbeek. De brandweer kon de barbecue snel doven, maar stelden wel een hoge CO-concentratie vast.

“Nu er voor de komende dagen heel warm weer wordt aangekondigd, willen we er nogmaals op wijzen dat het gevaarlijk is om binnenshuis een barbecue aan te steken”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We raden dit dus ten zeerste af. In de stad Brussel is het trouwens ook verboden om een barbecue aan te steken op het balkon van een flatgebouw.”