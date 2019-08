Rookontwikkeling in hospitaal UCL Saint-Luc JCV

08 augustus 2019

13u34 0 Brussel In het ziekenhuis UCL Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe is donderdagochtend een incident geweest waarbij er rook vrijkwam op de lagere verdiepingen. Een lokaal was een tijdje buiten gebruik, maar er moest niemand geëvacueerd worden.

De oorzaak van de rook was een elektrische kabel die was beginnen smeulen, zo bevestigt de Brusselse brandweer. De brandweer zette de grote middelen in omdat het om een ziekenhuis ging, maar ter plaatse was alles snel onder controle. De rook ontstond in een technische koker en zorgde voor hinder op de verdiepingen -1 en -2.

Een lokaal in het ziekenhuis was even buiten gebruik, maar niemand moest geëvacueerd worden.