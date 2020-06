Rommelmarkt Vossenplein heropent met strenge maatregelen JCV

19 juni 2020

13u47 0 Brussel Zondag kan je opnieuw naar de beroemde rommelmarkt op het Vossenplein in de Marollen. Die zal er echter volledig anders uitzien door de coronamaatregelen. Zo zullen er slechts 90 standjes mogen postvatten op de markt.

De bewoners van de Marollen kregen al een flyer in de bus om de heropening van de markt aan te kondigen en die komt ook niets te vroeg. “De markt speelt een cruciale rol in de economie van de wijk”, zegt schepen van Economie Fabian Maingain (Défi). “Ook voor de handelaars was het belangrijk dat zij konden herbeginnen. Daarom moesten we creatief zijn.”

De markt wordt opgedeeld in drie delen, waarin er telkens een looprichting is. In elk deel mogen 30 marktkramers staan. Dat is net iets meer dan de helft van de handelaars die een abonnement hebben. Daarom komt er een beurtsysteem dat elke handelaar de kans moet geven om op de markt te staan. Ook de openingsuren worden licht gewijzigd, op dinsdag en donderdag is de markt open van 9 tot 15 uur en op zaterdag en zondag is dat tot 16 uur.