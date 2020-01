Roltrappen in MIVB-stations minder vaak defect JCV

13 januari 2020

16u17 0 Brussel De roltrappen in de stations van de MIVB zijn minder vaak defect dan enkele jaren geleden. Het aantal pannes dat met de hulp van een technicus moest worden opgelost, daalde van 155 naar 60 per dag.

Elke dag zijn er gemiddeld 60 pannes bij de roltrappen van de MIVB waarvoor een menselijke tussenkomst nodig is. Dat zegt mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) in een antwoord op een vraag van Brussels parlementslid Françoise Schepmans (MR). Het aantal pannes ligt wel al een pak lager dan de voorbije jaren, toen er gemiddeld 115 pannes per dag waren.

Volgens Van den Brandt deed de MIVB extra inspanningen om het aantal pannes terug te dringen. Zo werd het onderhoud verbeterd en zet Brussel Mobiliteit in op het vervangen van 14 exemplaren per jaar.

Veel pannes gebeuren door de ouderdom van het materiaal, maar ook onburgerlijk gedrag is een grote oorzaak. Die zijn goed voor 220 pannes per dag, al is er daar geen menselijke tussenkomst nodig omdat de roltrappen automatisch weer opstarten. “Onder onburgerlijk gedrag verstaan we het opzettelijk overmatig gebruiken van de noodstopknop en het transport van veel te zware voorwerpen via de roltrap waardoor trappen breken en belangrijke onderdelen verzwakken”, aldus Van den Brandt. Deze pannes komen het vaakst voor in de stations IJzer en Ribaucourt, terwijl Noordstation, Park en De Brouckère het vaakst te lijden hebben onder verouderd materiaal.