Rogiertunnel even afgesloten nadat voertuig zich vastrijdt WHw

20 augustus 2019

13u39 0 Brussel Een ‘buitenmaats’ voertuig heeft zich deze middag vastgereden aan de inrit van de Rogiertunnel richting Zuid. Intussen werd het voertuig weggeholpen en is de tunnel weer vrij.

Wegens renovatiewerken zijn de twee rijstroken richting Zuid sowieso gesloten tot eind augustus. Alle verkeer richting Zuid moet over één rijstrook in de andere tunnelhelft, wat dus tot problemen leidt. Uit veiligheidsoverwegingen werd de tunnel gesloten voor het verkeer. De tunnel is intussen opnieuw toegankelijk voor het verkeer.