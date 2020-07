Rogier- en Kruidtuintunnel op Kleine Ring gaan hele maand juli dicht JCV

03 juli 2020

11u02 5 Brussel Na de sluiting van de Leopold II-tunnel gaan in juli ook nog eens de Rogier- en Kruidtuintunnel op de Kleine Ring een hele maand dicht voor het verkeer. Ook een aantal andere Brusselse tunnels krijgen deze zomer een opfrisbeurt.

De zomervakantie is voor Brussel Mobiliteit sinds enkele jaren het uitgelezen moment om zware werken uit te voeren aan de historisch verwaarloosde tunnels. Tijdens de sluiting van de Rogiertunnel in de maand juli wordt de scheidingswand tussen de twee rijrichtingen teruggeplaatst en wordt er gewerkt aan de elektrische stroomvoorziening van de tunnelveiligheidsuitrustingen. Als gevolg van deze werken is ook de Kruidtuintunnel in juli gesloten.

Vanuit politieke hoek kwam er commentaar op de weinige communicatie over de sluiting van de laatstgenoemde tunnels, maar bij Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) valt te horen dat Brussel Mobiliteit van zodra het kon meteen een communicatiecampagne is gestart via haar kanalen. “Voor de werken in de Rogiertunnel had de vergunning vertraging door de coronacrisis. Indien de vergunning eerder afgeleverd werd, kon er ook eerder aan de communicatiecampagne gestart worden”, zegt Pieterjan Desmet, woordvoerder van Mobiliteitsminister Van den Brandt.

De sluiting van de Leopold II-tunnel in april kon ook al op kritiek rekenen. De eerste dagen veroorzaakte de sluiting immers files. Ook Werkgeversorganisatie Beci was toen niet te spreken over de “eenzijdige” beslissing van het Brussels Gewest voor de sluiting van de tunnel.

Andere werken

De Rogier- en Kruidtuintunnel zijn trouwens niet de enige plaatsen in het Brussels Gewest waar deze zomer druk gewerkt wordt. In de Georges Henritunnel in Sint-Lambrechts-Woluwe wordt er vanaf 6 juli tot eind augustus tussen 7 en 19 uur dagelijks gewerkt aan de renovatie van de tunnelmonden en de plafonds. Tijdens deze werkzaamheden worden zowel de Georges Henritunnel als de Montgomerytunnel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

De Deltatunnel in Oudergem krijgt deze zomer dan weer een asbestverwijderingsbeurt. Tegelijkertijd worden ook de tunnelmonden gerenoveerd. De tunnel gaat alleen ‘s nachts tussen 22 en 6 uur dicht. De afrit naar de parking wordt volledig afgesloten, maar de parking zelf blijft bereikbaar via de ingang van de MIVB-stelplaats. Aan de bovenliggende Beaulieubrug wordt de uitzettingsvoeg beveiligd en worden bijkomende inspecties uitgevoerd. Hiervoor wordt de brug richting Delta afgesloten voor het verkeer. Deze werken lopen van 6 juli tot 14 augustus.