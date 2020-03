Roemeen en Albanees riskeren 3 jaar cel voor wapendiefstal en -verkoop Wouter Hertogs

19 maart 2020

14u58 0 Brussel Twee dertigers, een Roemeen en een Albanees, die eind 2018 betrokken zouden geweest zijn bij de diefstal en verkoop van een aantal handvuurwapens riskeren 3 jaar cel. De Albanees bekende dat hij een revolver had doorverkocht terwijl de Roemeen weigerde enige verklaring af te leggen, behalve dan om te zeggen dat hij niets met de feiten te maken had.

Op 24 december 2018 drongen inbrekers een woning binnen in het Vlaams-Brabantse Rotselaar en gingen er aan de haal met een verzameling handvuurwapens en bijbehorende munitie, die in twee kluizen lagen opgeslagen. Twee dagen later merkte een politiepatrouille in Sint-Gillis in een wagen vier mannen op die zich verdacht gedroegen. Toen twee mannen uitstapten en de wagen wegreed, hielden de agenten de het voertuig tegen. Daarin troffen ze een revolver en munitie aan, die twee dagen eerder gestolen waren in Rotselaar.

De twee opgepakte mannen bekenden dat ze het wapen gekocht hadden van de twee andere mannen. Ze hadden op een gesloten facebookgroep voor Roemenen in België een advertentie gezien en hadden met de verkopers afgesproken in Sint-Gillis. De twee kopers werden daarvoor veroordeeld tot gevangenisstraffen met uitstel terwijl de politie verderspeurde naar de verkopers. De verklaringen van de kopers en de analyse van hun gsm leidde de politie naar de Albanees K. en de Roemeen P. Verder telefonie-onderzoek wees uit dat de gsm van P. in Rotselaar opdook op het moment van de inbraak. K. werd als eerste opgepakt en bekende dat hij één van de gestolen revolvers verkocht had. Hij ontkende wel elke betrokkenheid bij de inbraak. P., die later werd opgepakt, verklaarde alleen dat hij niets met de feiten te maken had. Zijn advocaat vroeg donderdag de vrijspraak, terwijl K.’s advocaat een celstraf met uitstel vroeg. Uitspraak op 9 april.