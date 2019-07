Rode Uber-fietsen kleuren geel voor de Tour SZM

03 juli 2019

09u46 0 Brussel De elektrische deelfietsen van Uber, genaamd JUMP, maken zich ook klaar voor de Tour de France deze week. Voor de gelegenheid trekken vijf felrode fietsen een geel jasje aan om de 100 jaar van de gele trui te eren net als de vijf overwinningen van Eddy Merckx.

Brussel wordt gegoten in het geel. De Tourkoorst begint stilaan in te slaan en ook de deelfietsen van Uber gaan mee in de evenementen. In het straatbeeld staan er sinds vandaag vijf gele JUMP-fietsen. Elke fiets is uniek met een jaartal waarin Eddy de Tour heeft gewonnen. Voorbijgangers die een foto van de gele JUMP-fiets delen via een story op Instagram met #yellowJUMP en @uber_bxl tussen 2 en 7 juli, kunnen een maand gratis JUMP-ritten winnen. Bovendien kan iedereen met de code DEPART2019 10 minuten gratis rijden met een JUMP-fiets.