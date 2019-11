Rode Duivels en Angèle sturen avondspits op Brusselse Ring in de knoop HAA

19 november 2019

19u44

Bron: Belga 0 Brussel Verschillende evenementen die vanavond plaatsvinden in Brussel veroorzaken heel wat verkeershinder in en rond de hoofdstad. Dat meldt de Brusselse politie.

Zo is er vanavond de voetbalwedstrijd België-Cyprus in het Koning Boudewijnstadion en vindt in het naburige Paleis 12 op de Heizel een concert van Angèle plaats. Daardoor staat het verkeer op de Brusselse Ring zo goed als stil tussen Dilbeek en Wemmel.

De Brusselse politie heeft een bijzonder dispositief voorzien voor het verkeer dat naar het concert of de wedstrijd van de Rode Duivels wil. Er is een oproep gedaan naar de bezoekers van beide evenementen om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen, en er zijn extra bussen ingelegd om supporters naar het Koning Boudewijn stadion te brengen.

Ook is er in de Madridstraat een zone voorzien waar concertganger snel kunnen afgezet en opgehaald worden.