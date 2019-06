Robot helpt diabetespatiëntjes in UZ Jette: “Zo leren ze omgaan met hun ziekte” JCV

14u44 0 Brussel De diabetespatiëntjes in het kinderziekenhuis van het UZ Brussel kunnen voortaan rekenen op de hulp van robot Nora om hen te leren omgaan met hun ziekte. Het UZ Brussel sloeg daarvoor de handen in elkaar met onder meer het Leuvense technologiebedrijf Imec. “Als de dokter er niet is, kan ik mijn vragen aan de robot stellen.”

De 9-jarige Amaya kreeg drie jaar geleden te horen dat ze diabetes type 1 had. Vandaag verblijft ze in het kinderziekenhuis van het UZ Brussel voor een controle. Ze kan daar rekenen op de hulp van een bijzondere vriend: de gloednieuwe robot Nora. “Ik kan hem altijd iets vragen en hij helpt mij omgaan met mijn diabetes”, zegt Amaya. “Hij leert me bijvoorbeeld wat er met mij gebeurt als ik ga wandelen en hij leert me wat ik moet doen als ik een hypo heb.”

Quiz

Amaya krijgt op het scherm van de robot uitleg over haar ziekte van Hugo de Hypo. De robot, een ‘sociaal’ model, werd speciaal voor deze taak ontwikkeld door imec.icon-project ROBO-CURE. Na de les krijgt Amaya op het scherm tijdens een quiz vragen over wat ze net geleerd heeft. Omdat de robot zelf een navigatiesysteem en sensoren heeft, kan hij ook zelf zijn weg vinden in het ziekenhuis.

Ook mama Pierrette is onder de indruk. “De robot is heel amusant”, zegt ze. “Het kan wel zijn dat die wat minder afschrikt dan een echte dokter. Het grote voordeel is dat hij altijd beschikbaar is. Als mijn man overdag bij Amaya blijft en hij allerlei informatie meekrijgt, dan kan ik die ’s avonds nog oppikken via de robot.”

Kinderen die te horen krijgen dat ze diabetes hebben, worden immers overstelpt met informatie. “Het gooit hun leven overhoop”, zegt Inge Gies van het kinderdiabetesteam in het UZ Brussel. “Na de diagnose moeten de kinderen een week hier in het ziekenhuis verblijven. Ze moeten dan leren wat ze mogen eten en wat het effect is op hun lichaam als ze spelen met hun vriendjes. Ze moeten ook leren hoe de insulinepomp die ze krijgen, werkt. Leren omgaan met de ziekte is voor de kinderen een hele taak.”

Altijd beschikbaar

Daar kan robot Nora bij helpen. “Onze patiëntjes hebben heel wat extra ondersteuning nodig”, zegt Gies. “Een robot is daarvoor veel beter geschikt dan een computer of tablet. De robot is, in tegenstelling tot de dokters, altijd beschikbaar en kan met meerdere mensen communiceren. De ouders en de grootouders moeten immers ook heel wat leren over de ziekte van het kind.”

Voorlopig heeft het UZ Brussel 2 robots in dienst, maar voor de toekomst worden er nog meer plannen gesmeed. “Op lange termijn kunnen zulke machines de patiënten ook thuis helpen, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek”, zegt Gies. “Wat we zeker wel zullen bekijken is hoe we de robot kunnen herprogrammeren om te helpen bij andere chronische ziektes, zoals astma.”