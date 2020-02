Rijstrook Leopold II-tunnel maand afgesloten voor herstelling JCV

11 februari 2020

11 februari 2020

14u33

De rechterrijstrook van de Leopold II-tunnel richting centrum gaat een maand dicht door werken. Reden is de herstelling van een versleten riool. Dat laat Brussel Mobiliteit weten.

“Tijdens de renovatie werd boven de tunnel een riool in zeer slechte staat aangetroffen”, klinkt het in een persbericht. “Deze riool dient om het regenwater in de metrotunnels af te voeren. Ter hoogte van Simonis veroorzaakte de slechte staat overvloedige waterinsijpeling in de tunnel.”

Tijdens de reparatie, die duurt van 17 februari tot 16 maart, zal alleen de linkerrijstrook van de tunnel berijdbaar zijn tussen de inrit Keizer Karel en Simonis. Ook de inrit Basiliek zal afgesloten worden. Tussen 21 en 24 februari zullen de reizigers van de metrolijnen 2 en 6 moeten in station Simonis op hetzelfde perron in- en uitstappen.