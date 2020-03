Reuzenspandoek aan triomfboog Jubelpark voor vrouwendag JCV

08 maart 2020

13u11 0 Brussel Geen grote Belgische vlag tussen de bogen van het Jubelpark zondag, maar een gigantisch spandoek. Die beeldt een vrouw op een voetstuk af, in het kader van Internationale vrouwendag.

Het spandoek is het werk van de Braziliaanse artieste Elen Braga. Het werk is 120 vierkante meter groot en toont een vrouw die op een voetstuk wordt geplaatst. Het gigantische zelfportret van de artieste kreeg de naam ‘Elen Ou Hubris’ mee.

Braga begon al in 2018 aan het doek en stak er in totaal 2.184 uren werk in. Er zit ongeveer 200 kilogram Belgische wol verwerkt in het kunstwerk. Het werk is niet permanent. Zondag om 17 uur wordt het weer naar beneden gehaald.