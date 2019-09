Reuzenrad drie maanden aan Poelaertplein SZM

01 september 2019

09u48 0 Brussel Het reuzenrad van Winterpret zal drie maanden getest worden op het Poelaertplein. Van 6 september tot 19 november migreert het rad van de benedenstad naar de bovenstad, naar het beste uitzicht van Brussel. Daarna zal het weer haar diensten doen voor Winterpret op de Vismet.

Al vier jaar wacht René Bufkens op dit nieuws. De foorkramer bezit vijf reuzenraden: in Parijs, Boedapest, Middelkerke, Antwerpen en Brussel. Een toertje op zijn rad aan Poelaert zal 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen kosten. Het rad is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Met een hoogte van 55 meter op nog eens 50 meter van de Marollen belooft het een van de beste uitzichten te zijn van Brussel.

Brusselse schepen van Economische zaken is verheugd over het project. “Alle grote steden in Europa, hebben een permanent reuzenrad,” zegt hij aan La Libre. “Na drie maanden zullen we een evaluatie doen en als die positief is, dan kan Brussel ook een eigen permanent reuzenrad hebben.”