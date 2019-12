Exclusief voor abonnees Reus uit Piet Piraat voor rechter wegens stalking Wouter Hertogs

13 december 2019

Een man uit Anderlecht riskeert 10 maanden cel met uitstel voor het belagen van zijn ex. De feiten hangen samen met problemen rond het omgangsrecht van hun zoontje. De beklaagde was te zien in een film van Piet Piraat.

