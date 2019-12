Reus uit Piet Piraat voor rechter na stalken ex-vrouw WHW

16u28 2 Brussel F.V. uit Anderlecht riskeert 10 maanden cel met uitstel voor het belagen van zijn ex. De feiten hangen samen met problemen rond het omgangsrecht van hun gemeenschappelijk zoontje. De man was overigens ook te zien in een film van Piet Piraat.

F.V. leeft al jaren in onmin met zijn ex. Twistpunt is de omgangsregeling met hun zoon. V. vindt dat hij hem veel te weinig mag zien en volgens hem is zijn ex de grote schuldige. Eerder werd hij al meermaals veroordeeld voor het bedreigen en belagen van zijn ex, maar de imposante man - met een gestalte van 2,15 meter en 200 kilogram - heeft zijn lesje nog niet geleerd.

“Eind 2017 en begin 2018 heeft hij zijn ex-vriendin talloze keren opgebeld. Ook dook hij op bij haar woning. In de zomer van 2018 diende hij bij een zitting van de rechtbank zelfs door agenten ontzet te worden omdat de gemoederen te hoog opliepen”, aldus het parket. “Meneer is gefrustreerd en meent dat zijn ex het hem moeilijk maakt om zijn zoontje te zien. Bovendien heeft hij een gebrek aan zelfbeheersing.”

Na een nieuw incident werd hij in augustus 2018 opgepakt. De onderzoeksrechter liet hem vrij nadat hij beloofd had ‘het niet meer te doen’. “Drie dagen later belde hij zijn ex met op de achtergrond het liedje ‘I’ll be there’. In deze context was dat wel degelijk bedreigend bedoeld”, aldus het openbaar ministerie.

“Elk zijn leven”

Voor de rechter gaf V. een kalme indruk. “Ik zie de toekomst rooskleurig in. Ik zie mijn zoon tegenwoordig elke dag en zal ook Kerstmis met hem vieren. De relatie met mijn ex? Elk zijn leven, elk zijn weg”, klonk het zelfs ietwat filosofisch.

Het parket was toch niet helemaal overtuigd en vorderde daarom een celstraf van 10 maanden met probatie-uitstel. Als probatievoorwaarde werd een behandeling voor zijn agressieprobleem voorgesteld. Ook werd een contactverbod met zijn ex en haar familie gevraagd en moet V. een zinvolle dagbesteding zoeken. Uitspraak op 9 januari.