Resultaat zomerse BOB-campagne: aantal dronken bestuurders gedaald SVM

06 september 2019

14u56 0 Brussel Naar goede gewoonte organiseerde de politie ook deze zomer talrijke alcoholcontroles in het raam van de BOB-zomercampagne. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden dit jaar meer bestuurders gecontroleerd, maar toch ligt het aantal positieve ademtesten lager.

In Brussel werden zo’n 3.630 bestuurders meer gecontroleerd dan in de zomer van 2018. Opvallend: het resultaat van het aantal positief geteste bestuurders ligt lager. Het aantal BOB’s in Brussel is met zo’n 0,2% gestegen.

Ook in de rest van het land waren de resultaten positief. Van 6 juni tot 2 september controleerde politie overal in het land op rijden onder invloed van alcohol en drugs. Maar liefst 364 050 bestuurders werden gecontroleerd, 2,55% van hen reed onder invloed. Dat is 0,15% minder dan vorig jaar. Die resultaten zijn volgens de politie bemoedigend en stemmen tot optimisme.