Restorecentie: La Pizza è Bella **** Redactie

09 juli 2019

16u27 0 Brussel Spontaan binnenlopen voor een pizza doe je bij La Pizza e Bella op eigen risico. Zelfs op een dinsdagmiddag zit de pizzeria aan de Zavel stampvol. Sinds de Italiaanse website Top Pizza het restaurant opnam in de jaarlijkse top-vijftig van beste pizzeria’s van Europa wil iedereen een hapje proeven.

De zaak ligt tussen de chique winkels, dure restaurants en chocolatiers als Pierre Marcolini. Binnen is plaats voor een dertigtal mensen. Uit elke hoek van de zaak heb je zicht op de grote, vlammende oven waarin de pizza’s worden gebakken. Als de zaak vol begint te lopen wordt het wat luidruchtig, maar dat hoort nu eenmaal bij een Italiaans restaurant.

Ondanks dat we niet hebben gereserveerd, krijgen we van de serveerster toch een mooi tafeltje aangewezen. “Als u niet langer dan anderhalf uur nodig heeft, dan bent u zeer welkom. Nadien zitten we volgeboekt”, verontschuldigt ze zich.

Het is moeilijk om één pizza te kiezen uit het aanbod. De pizza’s alleen nemen al vijf hele pagina’s in beslag. We gaan niet voor een klassieker, maar kiezen iets gewaagds: de pizza Nocerina. De bodem is bekleed met scamorza, een zuid-Italiaanse kaas van koemelk, patate schiacciate (geplette aardappelen), salami uit Napels, witte peper en schorseneren.

De keuze blijkt een voltreffer. De korst is zoals een pizzakorst dun en knapperig met precies genoeg gesmolten kaas, heerlijke salamireepjes en kleine brokjes aardappelpuree. De serveerster raadt als drankje de Isola Augusta aan. De Italiaanse rode wijn uit de streek rond Venetië is er eentje die perfect bij onze pizza en het zomerse weer past.

Na de pizza kiezen we nog een Deliza al Limone. Een cake met ijs, omringd door een gele saus met citroenmaak. Een fris nagerecht met een goede combinatie tussen zoet en zuur. Het is de uitbaters gelukt een fijn stukje Italië naar Brussel te halen. Het menu is uitgebreid. Naast traditionele Italiaanse gerechten heb je keuze uit zo’n veertig verschillende pizza’s.

De prijzen liggen natuurlijk wat hoger dan bij de doorsnee pizzeria. Niet omdat het in de duurdere buurt van Brussel gelegen is, maar omdat alles gemaakt is volgens de Italiaanse traditie, met verse en de beste producten. Dit is wat dit restaurant hoog in het vaandel draagt en waar het ook trouw aan is. We betalen 17 euro voor de pizza, 7,50 euro voor het nagerecht, 28 euro voor de fles wijn en 3 euro voor een koffie.

Onze score

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Confort: 6/10

Prijs

Pizza’s: tussen 9 en 20 euro

Nagerechten: tussen 7 en 10 euro

Fles wijn: tussen en 28 en 35 euro

Praktische info:

Lebeaustraat 75

1000 Brussel

https://lapizzaebella.be

+32 2 512 01 70

Openingsuren

Van dinsdag tot en met zondag van 12 u tot 14.30 en van 18.30 tot 22.30