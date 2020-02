Restorecensie La Charcuterie in Sint-Gillis: charme in overvloed

Brussel

Tussen de Bareel en het gemeentehuis van Sint-Gillis is het uitstekend tafelen. Nu die spoiler uit de weg is, kunnen we het hebben over La Charcuterie, een hoogst origineel restaurant. De naam is niet vergezocht: je zit in een oude slagerij. Het gebouw is bovendien beschermd, dus de charme is gegarandeerd. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.