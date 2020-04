Restaurants La Bécasse en Bonsoir Clara gaan over de kop JCV

28 april 2020

14u43 0 Brussel De restaurants La Bécasse en Bonsoir Clara gaan beide failliet. De zaken verkeerden al in moeilijkheden en de coronacrisis bleek de doodsteek.

Zowel La Bécasse, aan het kerkhof van Elsene, en Bonsoir Clara op de Dansaertstraat waren al op zoek naar een overnemer voor de crisis begon. “Corona heeft het alleen maar erger gemaakt”, zegt advocaat Nicholas Ouchinsky, die de beide zaken vertegenwoordigt. “Nu de hele horecasector verplicht moet sluiten, bleek de zoektocht naar een nieuwe eigenaar onbegonnen werk. Vandaar dat beide zaken beslist hebben om de boeken neer te leggen.”

Het faillissement komt er enkele dagen nadat ook al het luxehotel Metropole besliste om zijn activiteiten te stoppen. Toen al werd gewaarschuwd dat de horeca in de hoofdstad zwaar getroffen zou worden door de coronacrisis. In Bonsoir Clara werkten 13 mensen, terwijl er in La Bécasse 26 aan de slag waren.