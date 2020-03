Restaurants hebben het moeilijk met omschakelen naar leveringen: “Als mijn stock op is, sluit ik de deuren” JCV

19 maart 2020

14u04 0 Brussel Nu de coronacrisis de Brusselse restaurants dwingt om de deuren te sluiten, is leveren en afhalen de enige optie om nog wat geld binnen te halen. Voor veel restaurants is dat echter heel moeilijk. Veel zaken sluiten dan ook gewoon volledig. “Ik kan pas beroep doen op hulp van de overheid, als ik geen zakencijfer meer heb.”

Grote ketens als Burger King, Mc Donald’s en Quick beslisten woensdag om volledig te sluiten door de coronacrisis. Veel andere restaurants volgden dat voorbeeld al. Zelfs het instituut Maison Antoine, een van de bekendste frietkoten van Brussel en dagelijks goed voor lange wachtrijen, is niet meer open.

Overschakelen op afhalen en leveren, leek een goed idee om toch nog geld binnen te halen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Bij restaurant ‘Ballekes’ kan er voorlopig nog eten besteld worden, maar lang zal dat niet meer duren. “Ten laatste zondag sluit ik de deuren, waarschijnlijk vrijdag al”, zegt eigenares Florence Van Leuven. “Ik ben hier ook helemaal alleen, het personeel is er niet meer. We maken echter enkele bereidingen per week van de ballekes en de sauzen. Het zou zonde zijn om die stock verloren te laten gaan. Ik blijf dus verkopen tot die op is.”

Via diensten als Deliveroo kan je nog eten bestellen bij het restaurant. “Maar het aantal leveringen is wel fameus gezakt”, zegt Van Leuven. “Je kan ook niet elke dag vleesballetjes eten natuurlijk. Met de middagshift ben ik al gestopt omdat er te weinig bestellingen zijn. Het is bovendien zo dat zolang je een zakencijfer hebt, je geen premies kan aanvragen bij de overheid. Dat is het beter om te sluiten. Misschien deel ik nog wat uit aan de buren.”

Omgekeerde beweging

Bij leveringsdienst Deliveroo zien ze inderdaad dat veel zaken ermee ophouden. “Maar we zien ook een omgekeerde beweging”, zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel. “We krijgen heel wat aanvragen van restaurants die nu met ons willen beginnen samenwerken. Het bekende ‘My Tannour’ had het voordien bijvoorbeeld te druk in hun restaurants om te leveren, maar nu willen ze ermee beginnen. Hoe het zal lopen met het aantal restaurants is nog wat koffiedik kijken, maar ik verwacht dat de zaken de komende dagen zullen stabiliseren.”

Overschakelen op leveren en afhalen is ook niet zo eenvoudig, zegt Philippe Trine van Horeca Brussel. “Daar zijn specifieke en strenge regels over”, zegt hij. “Zo moet de verpakking en de ingrediënten in orde zijn. Er moet een houdbaarheidsdatum en waarschuwingen voor bepaalde producten op staan. Leveren houdt dus ook een risico in, namelijk dat je niet meer kan voldoen aan de regels voor verpakking en hygiëne. Verder is het ook niet vanzelfsprekend om in een keuken de regels voor ‘social distancing’ na te leven. Sommige restaurants doen nog voort, maar veel sluiten daarom de deuren.”