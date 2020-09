Restaurantmedewerker raakt met arm klem in deegmachine: slachtoffer met zware verwondingen afgevoerd Robby Dierickx

19 september 2020

12u28 3 Brussel Een werknemer van een restaurant langs de Haachtsesteenweg in Schaarbeek is vrijdagmiddag met zware verwondingen afgevoerd nadat hij met zijn arm klem kwam te zitten in een deegmachine. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden.

De Brusselse brandweer werd vrijdagmiddag omstreeks 11.15 uur opgeroepen voor een opvallende interventie in een restaurant in Schaarbeek. Een werknemer kwam met zijn arm vast te zitten in een deegmachine. In samenwerking met een technieker van de machine kon de brandweer de onfortuinlijke werknemer bevrijden door de kneedarm in de tegenovergestelde richting te draaien. Zijn arm en hand waren er volgens de brandweer wel erg aan toe. Hij werd met de mug afgevoerd naar het ziekenhuis.