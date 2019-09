Restaurant in hoogste bol van Atomium is verkocht: Eigenaars ‘Resto 26’ nemen zaak over SZM

10 september 2019

12u39 0 Brussel Het restaurant op de hoogste bol van het Atomium is niet langer op de markt. De twee eigenaars van ‘Resto 26’ op het Sint-Katelijneplein hebben het gekocht. Dat meldt L’Echo dinsdag.

In april werd voor de derde keer in zeven jaar tijd een procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd, maar deze keer werd er gekeken naar een overdracht van de activiteiten. Sinds april staat de hoogste bol van het Atomium dus te koop. Een tiental kandidaten toonden hun interesse, maar na nader inzien van de technische moeilijkheden van het etablissement, hebben uiteindelijk maar twee kandidaten een bod gedaan.

Aan de ene kant was er een bod van Nigor Berisha en Martin Rama van ‘Resto 26'. De twee ondernemers organiseren ook fotografie-evenementen in het Atomium. Daarnaast deed het restaurant ‘François’ een bod. Beide partijen hadden in hun plannen ongeveer dezelfde doelstellingen, zoals onder andere werkzekerheid voor de 25 werknemers in het panoramische restaurant. Het befaamde visrestaurant ‘François’, dat ook op het Sint-Katelijneplein gevestigd is, kreeg eerst de voorkeur door hun ervaring. Berisha en Rama werden namelijk ook verdacht van het witwassen van geld, maar dat werd al snel weerlegd. Uiteindelijk was het bod doorslaggevend. De twee ondernemers legden 500.000 euro op tafel terwijl ‘François’ slechts 258.000 euro had geboden.