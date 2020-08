Renovaties aan Dudenpark starten in 2022 JMBB

27 augustus 2020

09u20 0 Brussel Het Duden- en Jupiterpark in Vorst zullen zich vanaf 2022 aan een renovatie mogen verwachten. Het is de bedoeling om de verbinding met het Park van Vorst te verbeteren en het water beter te beheren.

Het Jupiterpark zal als verbinding tussen het Park van Vorst en het Dudenpark ervoor moeten zorgen dat het hele gebied één uitgestrekte groene ruimte wordt.

Buste

Daarnaast moet de renovatie er ook voor zorgen dat het water in de parken in de bodem insijpelt in plaats van op de straten belandt. Door het reliëfverschil sijpelt water bij hevige regenval vaak door tot de lager gelegen wijken van Vorst. Grasperken en insijpelingszones moeten dat probleem oplossen. Leefmilieu Brussel deelt mee dat verschillende andere problemen ook op de agenda staan: erosie, slechte wegen, en bomen die aan het einde van hun Latijn zijn. Daarom zal er onder andere ingezet worden op herplantingen.

Het is nog onduidelijk of de buste van Leopold II nog een deel zal uitmaken van het Dudenpark na de renovatie. De buste verdwijnt met de regelmaat van de klok en is ook op dit moment nergens te bespeuren in het park.

Medio 2022 gaan de werken van start. Het kostenplaatje komt neer op zo’n 3,5 miljoen euro.