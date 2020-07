Renovatie voor versleten liften van Poelaertplein naar Marollen JCV

07 juli 2020

16u44 0 Brussel De liften die het Poelaertplein en de Marollen met elkaar verbinden krijgen begin volgend jaar een broodnodige renovatie. Vorig jaar waren de liften immers maar liefst 131 keer buiten dienst.

Dat kondigde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) dinsdag aan in de commissie Mobiliteit na een vraag van parlementslid Geoffroy Coomans de Brachène (MR). De twee liften hebben sowieso al geen al te beste reputatie als het op betrouwbaarheid aankomt. Momenteel is een van de twee al sinds eind juni buiten dienst. Het lange wachten op wisselstukken door de coronacrisis betekent dat de lift ten vroegste pas op 10 juli opnieuw zal werken.

Momenteel staat de MIVB in voor de liften en zij zal ook de renovatie op zich nemen. Die moet in het eerste trimester van 2021 plaatsvinden. Momenteel wordt er daarvoor een bestek opgesteld. Het plan is om het elektrisch schakelbord, het besturingssysteem en de glazen wanden van de liften te vernieuwen. Dat moet de liften, die al sinds 2002 in dienst zijn, een nieuw leven geven.

De minister gaf ook nog mee dat er deze zomer een oproep komt voor horecazaken die hun intrek willen nemen aan de bodem van de liften. Daarna zal het twee maanden duren voor er een beslissing over de toekenning komt.