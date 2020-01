Renovatie gevraagd voor looppiste en voetbalveld in Jubelpark JCV

17 januari 2020

16u57 0 Brussel De atletiekpiste en het voetbalveld werden vroeger uitsluitend gebruikt door de Koninklijke militaire School, maar werden ondertussen open gesteld voor het grote publiek. Net als de rest van het park zijn ze erg populair bij Brusselse sporters. De infrastructuur heeft echter al betere dagen gezien.

Brusselse parlementslid Françoise Schepmans (MR) vraagt dan ook dat er snel werkt wordt gemaakt van zowel de piste als het voetbalveld. In beiude gevallen is het oppervlak immers in slechte staat. “Het is daarom nodig om een veld van kunstgras aan te leggen”, zegt ze. “Dat zou aan een grote nood tegemoet komen. Er zijn in Brussel immers te weinig geschikte sportterreinen. Bij de atletiekpiste is het nu niet meer mogelijk om de buitenbanen te gebruiken. Naast het oppervlak moet men daar ook echter denken aan verlichting van de site. Nu moeten lopers een lampje op hun hoofd zetten.”

Bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) beloofde alvast om het dossier te bekijken. Het voetbalterrein krijgt dit jaar al een nieuwe grasmat.