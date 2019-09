Renovatie Brusselse Beurs kost bijna 35 miljoen euro: “Die rekening blijft maar stijgen” SVM

23 september 2019

20u12

Bron: Belga 0 Brussel De renovatiewerken van de Brusselse Beurs kunnen mogelijk in 2020 van start gaan, afhankelijk van de beroepen die ingediend worden tegen de vergunning. Dat heeft Brussels burgemeester Philippe Close vandaag op de gemeenteraad verduidelijkt. De herbestemming van het iconische beursgebouw tot een openbare galerij en een Belgian Beer Experience Center zal liefst 34,5 miljoen euro kosten.

Vanuit de oppositiepartijen MR, N-VA en PTB-PVDA werden de wenkbrauwen stevig opgetrokken bij dat hoge bedrag. "Het renovatieproject is acht jaar geleden al aangekondigd, maar toen ging het om een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro. De rekening blijft maar stijgen en zelfs exploderen. De werken zijn nog niet eens begonnen", stelt Geoffroy Coomans (MR), die nog schepen van Stedenbouw en Erfgoed was in de vorige meerderheid.

Burgemeester Close antwoordde dat er altijd sprake was van een budget van 30 miljoen euro voor dit project, dat bovendien door Europa gesteund wordt. "Ik ben fier dat we dit gebouw opnieuw hebben aangekocht en van de leegstand hebben gered. En erfgoed redden, ja, dat kost geld", zegt Close.

De oppositie staat ook nog steeds wantrouwig tegenover de betrokkenheid van multinational AB Inbev in het project. “Dit megalomaan project is een ode aan een multinational die niet eens belastingen betaalt in België", stelt gemeenteraadslid Mathilde El Bakri (PTB-PVDA). De kleine brouwers zullen evenwel ook op de nodige belangstelling kunnen rekenen, verzekert Close.