Rellen op atheneum Vorst wegens uitblijven examenrooster, school blijft morgen dicht Stéphanie Romans

03 december 2019

12u33 344 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Zuid is vanochtend moeten tussenkomen op het atheneum Andrée Thomas in Vorst, nadat verschillende leerlingen zich daar in de refter hadden verschanst en vernielingen hadden aangericht. Morgen blijft de school dicht, bevestigt de woordvoerster van burgemeester Stephane Roberti (Ecolo) van Vorst.

De politie Brussel Zuid was rond 11 uur opgeroepen omdat een aantal leerlingen zich in de refter hadden verschanst en voetzoekers hadden laten ontploffen uit onvrede over het uitblijven van een examenrooster. De politie ging met een 40-tal agenten ter plaatse om de gemoederen te helpen bedaren. Eén leerling werd administratief aangehouden maar na een uur al opnieuw vrijgelaten.

Kort na de middag was de rust in de school volledig weergekeerd.Er is een voorlopig akkoord bereikt met hulp van de opvoeders, en het grootste deel van de leerlingen heeft de school ondertussen mogen verlaten. Er vielen geen gewonden, één scholier werd administratief van zijn vrijheid beroofd. “Er is een discussie geweest met de directie, de opvoeders en de leerlingen en er is een akkoord gevonden”, zegt Kathleen Calie, woordvoerster van de politie Brussel Zuid. “Morgen zullen de opvoeders met de verschillende klassen in gesprek gaan om verder te zoeken naar een oplossing voor de problemen.”

Het examenrooster zou immers niet de enige steen des aanstoots zijn tussen directie en leerlingen. Zo klagen de leerlingen over een gebrek aan toiletpapier en een zekere chaotische organisatie sinds de aanstelling van een nieuwe directrice begin dit schooljaar.

De woordvoerster van de burgemeester van Vorst bevestigt dat school morgen dichtblijft. Dat heeft de Franstalige gemeenschap besloten. Burgemeester Stephane Roberti (Ecolo) ging vandaag al ter plaatse om te luisteren naar bezorgdheden van de leerlingen en het personeel.